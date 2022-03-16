Назван способ снизить стоимость бензина в России

Следует убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России, предложил член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с изданием «Компания». В таком случае удастся и сдерживать инфляцию, считает он.

Нужно отменять демпфер, который сейчас очень вырос и ведёт к огромным потерям для бюджета на вычетах для нефтяных компаний. И нужно снижать акциз, чтобы низкая цена топлива на оптовом рынке сохраняла рентабельность переработки нефти. Если государство это сделает, страна сможет получать моторное топливо по низким ценам, и это будет сдерживать инфляцию, — сказал Баженов.

Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, он ожидает снижение на три-четыре рубля. К этому должно привести то, что экспорт топлива в Европу ограничивается, поставки переориентируются, увеличатся объёмы запаса. Топливо нужно будет сбывать, что и может понизить внутренние цены, считает Баженов.

Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель. Эксперты отметили, что такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются дефицита топлива.