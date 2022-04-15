Назван способ по-настоящему покончить с гегемонией доллара в мире

Согдание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может с течением времени привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле. Такое мнение высказал в беседе с изданием Resalat экономист Джамшид Адалатиян. По его мнению, мир должен подумать о поиске альтернативы доллару при расчётах за нефть, газ и прочие энергоресурсы.

Если несколько стран, как Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться, — заявил Адалатиян.

Он также отметил, что устранить господство американской валюты быстро не получится, так как она используется при продаже огромного количества товаров и сырья. Однако в долгосрочной перспективе такой вариант возможен, полагает экономист.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнёт гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчётах. В настоящее время эта процедура оказывает серьёзное влияние, но со временем Россия адаптируется, что, в свою очередь, обнадёжит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США.