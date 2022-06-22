Назван способ остановить рост безработицы в России Профессор РАНХиГС Щербаков назвал способ остановить рост безработицы в России

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Остановить рост безработицы в России может бизнес, если проявит предприимчивость, в том числе в сфере импортозамещения, сообщил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Сейчас безработица растёт из-за общей экономической ситуации в стране, отметил он в разговоре с АБН.

Будут созданы новые рабочие места или по крайней мере частично восстановятся старые, — объяснил Щербаков, как бизнес может помочь решить проблему.

Он добавил, что среди прочих сфер вызывает опасение гражданская авиация, в которой на числе рабочих мест будет сказываться снижение объёма перевозок.

Накануне глава Минтруда Антон Котяков заявил, что напряжение на рынке труда в России начинает расти, как и число зарегистрированных безработных. По его словам, санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается в том числе и на рынке труда.

В том, работникам каких отраслей сегодня стоит ожидать сокращений, а также как работодатели будут ретушировать тревожную статистику, разбирался NEWS.ru. По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), в первую очередь угроза имеется для субъектов РФ с выраженной промышленной структурой экономики. В зоне риска — Курганская, Костромская, Ульяновская области, а также Карелия и Коми.