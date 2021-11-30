Назван способ избежать утилизации 2 млн тонн продуктов за год в России

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России к 28 ноября составил $31,2 млрд, что превышает показатель за весь 2020 год ($30,5 млрд) и на 21% больше аналогичной даты прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. Самым крупным покупателем российской продукции АПК остаётся ЕС.

По данным Минсельхоза, отгрузки в европейские страны выросли на 44%, до $4,171 млрд. В число крупнейших импортёров также входят Китай, Южная Корея и Казахстан. Наибольшие темпы роста отмечаются в масложировой...