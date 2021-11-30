Назван способ избежать утилизации 2 млн тонн продуктов за год в России
Эксперт рынка «Фуднет» Пономарёв: можно избежать утилизации продуктов, если их раздавать
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:03, 01 декабря 2021
Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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Можно избежать утилизации до 2 млн тонн продуктов в год, если российским торговым сетям станет выгоднее раздавать их нуждающимся, заявил эксперт рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы Артём Пономарёв «Царьграду». Он объяснил, что окончание срока годности на упаковке ещё не значит негодность товара, и сослался на опыт Финляндии со специальными стендами для раздачи товара.
Хочется, чтобы эти продукты попадали на стол к тому, кто реально в них нуждается. То есть цель — не просто спасти продукт, а передать его тому, кому он реально нужен. И здесь у нас сложность в том, как реально распределять. Не поставить же человека, который реально будет стоять и проверять у тебя среднемесячный доход и определять, достоин ли ты получить эту продукцию. Тоже есть определённые операционные. Но главным было же запустить сам процесс, — объяснил он.
Ранее Минфин и ФНС начали прорабатывать вопрос о снятии с производителей налога на продукты с истекающим сроком годности. Предполагается, что так можно будет увеличить количество бесплатных продуктов для малоимущих. Идея уже нашла поддержку в Минпромторге, где отметили, что это позволит оказать помощь большому количеству людей без привлечения бюджетных средств.