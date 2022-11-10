Назван способ избежать дефицита алкоголя в России Эксперт по алкогольной политике Шапкин: параллельный импорт спасет страну от дефицита алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицита алкоголя в России можно избежать благодаря параллельному импорту, рассказал в беседе с журналом «Компания» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он напомнил, что еще летом Минпромторг сформировал список брендов, разрешенных для ввоза с помощью «серого» импорта. По словам эксперта, если ретейлеры поскорее самостоятельно обратятся к властям за разрешением на ввоз продукции в Россию, то до проблем с существенной нехваткой алкоголя может и не дойти.

Теперь ретейлеры, по идее, должны со своими контрактами прийти в Росалкогольрегулирование и получить марки на то, чтобы ввезти продукцию в Россию. И если они поторопятся, не думаю, что будет дефицит, — сказал Шапкин.

Также эксперт рассказал, что в стране есть ресурсы для внутреннего производства премиального алкоголя. По итогам этого года потребность в производстве шотландского виски будет закрыта на 50% благодаря ввезенным из-за рубежа дистиллятам, объяснил Шапкин. По такому же принципу можно делать текилу, ром и джин, уточнил он.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз ранее заявил, что большая часть россиян не заметит дефицита дорогостоящего алкоголя перед Новым годом. По его словам, нехватка на данный момент некритична и может быть легко заменена другими продуктами. Эксперт отметил, что большинство россиян не покупает премиальный алкоголь, им «до лампочки» его отсутствие.