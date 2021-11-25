Назван шорт-лист премии SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

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Премию SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards в 13-й раз вручат представителям индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий 6 декабря 2021 года в Москве. Победители будут выявлены в 12 номинациях, а также жюри определит «Легенду индустрии».

В категории «Лучший российский банк» соперничают А-Клуб, Sber Private Banking и Газпромбанк Private Banking, а награду как «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» получит кто-то из трио ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк. В номинации «Лучший иностранный банк» соревнуются Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Julius Baer, Росбанк L'Hermitage Private Banking.

Альфа-Капитал, Атон-менеджмент и Сбер Управление Активами выявят победителя в разделе «Лучшая управляющая компания для состоятельных частных клиентов», а Freedom Finance, General Invest и АТОН — в номинации «Лучшая инвестиционная компания для состоятельных частных клиентов».

Будут выбраны лауреаты премий «Мультисемейный офис года» и «Лучший фонд прямых/венчурных инвестиций для состоятельных частных клиентов».

Также предусмотрены премии для сотрудников «Джентельмен индустрии» и «Леди индустрии», «Банкир года», «Инвестиционный консультант года» и «Юридический консультант года».

Премия учреждена и вручается аналогично с британской SPEAR’S Wealth Management Awards. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia, независимый консультант — PwC.