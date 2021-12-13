Назван самый подорожавший вид топлива в России

Цены на топливо в России с января по октябрь 2021 года выросли в диапазоне от 4,1% до 20%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ). Сильнее всего подорожал сжиженный углеводородный газ, меньше других — дизельное топливо.

Мы ожидаем, что в 2022 году рост цен на моторное топливо продолжится, однако динамика в течение года может быть неравномерной. В частности, мы видим, что цены на СУГ (cжиженные углеводородные газы. — NEWS.ru) в течение года существенно колебались, — заявила гендиректор Национального агентства прямых инвестиций Татьяна Арабаджи.

По её словам, сорта бензина АИ-92 и АИ-95 подорожали на 4,5% и 6,4%, а средняя цена высокооктанового бензина от АИ-98 и выше увеличилась на 7,4%.

По данным Росстата, средневзвешенная цена автомобильного бензина по итогам октября составила 49,2 рубля за литр, а дизельного топлива — около 51 рубля. Дешевле всего бензин стоил в Алтайском крае — 45,2 рубля, дороже всего — на Чукотке, 61,4 рубля.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов пожаловался на рост стоимости бензина в регионе. По его словам, он даже обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров.