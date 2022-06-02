Назван российский товар, без которого случится голод даже с зерном Доцент РУДН Белхароев: голод в мире возможен при дефиците российских удобрений

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Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что голод может случиться даже при наличии на мировых рынках зерна. Зато серьёзными глобальными проблемами способен обернуться недостаток удобрений, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции, — напомнил эксперт.

Он добавил, что почти во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, и отсутствие химических добавок способно повлиять на обильность урожая.

Белхароев также указал на невысокую роль Украины на зерновом рынке. По его словам, в 2021 году она экспортировала более 13 млн тонн зерна. Лидерами же среди поставщиков на мировом рынке считаются Россия (более 30 млн тонн), США и Канада (примерно по 26 млн тонн), а также Франция (более 19 млн тонн).

Ранее стало известно, что 1 июня генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: глобальный продовольственный кризис не будет решён, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. По его словам, ведутся переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению договорённости, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.