Назван российский город — лидер по качеству жизни

Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни населения, составленный за 2020 год агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК.
Второе место
Наименее благоприятными для жизни оказались Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область. Последнее место в списке заняла Республика Тыва.
Как уточняется, аналитики рассматривали города по ряду характеристик, а именно: климатическая зона, обеспеченность педагогами и медиками, наличие основных фондов социальной сферы, доступность жилья, размер просроченной задолженности по кредитам и депозитов, индекс «белых доходов» и оборот розничной торговли.
Отмечается, что данный рейтинг отражает эффекты от пандемии и коронакризиса. Предыдущий список был составлен агентством в июле 2020 года, тогда лидером также оказался Санкт-Петербург.
Ранее Карелия была признана регионом с самыми худшими жилищными условиями. Такие результаты показал опрос международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.