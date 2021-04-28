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Экономика

Назван российский город — лидер по качеству жизни

15:19, 28 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни населения, составленный за 2020 год агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК.

Второе место заняла Москва, тройку лидеров замкнула Белгородская область. В топ-5 вошли Московская и Воронежская области.

Наименее благоприятными для жизни оказались Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область. Последнее место в списке заняла Республика Тыва.

Как уточняется, аналитики рассматривали города по ряду характеристик, а именно: климатическая зона, обеспеченность педагогами и медиками, наличие основных фондов социальной сферы, доступность жилья, размер просроченной задолженности по кредитам и депозитов, индекс «белых доходов» и оборот розничной торговли.

Отмечается, что данный рейтинг отражает эффекты от пандемии и коронакризиса. Предыдущий список был составлен агентством в июле 2020 года, тогда лидером также оказался Санкт-Петербург.

Ранее Карелия была признана регионом с самыми худшими жилищными условиями. Такие результаты показал опрос международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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