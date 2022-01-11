Назван ресурс, к дефициту которого привела нехватка газа на мировом рынке

Нехватка газа привела к дефициту угля на мировом рынке, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ФБА «Экономика сегодня». Он объяснил, что энергетические компании стали переходить на уголь, когда цена на газ достигла $400–500.

Началась жёсткая межтопливная конкуренция, когда уголь стал очень выгоден для потребителей. По итогам прошлого года рост потребления угля в мире составил почти 9%. Это указало на возврат данного ресурса в мировую энергетику, — заявил Юшков.

Он добавил, что Китай, закрывший ряд угольных месторождений, из-за угольного кризиса был вынужден снова возобновить их работу и «закрыть глаза на экологию». Юшков предположил, что наращивание импорта КНР вызовет нехватку угля в других регионах, из-за чего повысится стоимость ресурсов в европейских государствах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его бесперебойных поставок. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что поручение необходимо выполнить до 1 августа 2022 года. Правительству также поручено создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и переработку угля.