https://static.news.ru/photo/9754e20c-6c9f-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидерами по высоким зарплатам стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ и Москва. Самые высокооплачиваемые профессии — из сфер интеллектуального труда, добывающей промышленности и финансовой.

По данным исследования РИА Новости, лидирующей областью является добыча нефти и газа, в 23 регионах России самые оплачиваемых профессии связаны с добычей полезных ископаемых. Помимо добычи нефти и газа, высокооплачиваемой занятостью была названа добыча металлической руды и угля.

Наиболее высокую зарплату — 350 тысяч рублей — получают работники сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области. Отмечается, что это почти в два раза выше, чем зарплата столичного сотрудника из любой профессиональной сферы.

Однако второе место в рейтинге получила Москва. Самые высокооплачиваемые сферы в столице: финансовая, сфера IT и оптовая торговля. Максимальная зарплата до 200 тысяч рублей у работников финансовой сферы. Третье место занял Ямало-Ненецкого округ. Самая прибыльная сфера — добыча нефти и газа. Зарплата свыше 150 тысяч рублей.

В абсолютных величинах разница в зарплатах также очень большая, по регионам она отличается в четыре раза. При этом различия между отраслями ещё выше. В ведущей отрасли — добыче нефти и газа — зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды, — приводит данные исследования РИА Новости.

В десятку регионов с большими зарплатами также попали: Санкт-Петербург, Камчатский край, Костромская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Мурманская область и Магаданская область. Отмечается, что в Костромской области в целом низкий уровень зарплат, но работники финансового сектора могут получать около 117 тысяч рублей. При этом, вторая по величине зарплата в области — деревообработка, в которой сотрудники получают около 40 тысяч рублей. Такая разница объясняется тем, что в регионе находится главный офис Совкомбанка, отмечает агентство.

Также прибыльными были названы профессии в сферах рыболовства, там рост зарплат за год составил 16%, финансовой сфере, профессиональной, научной и технической области, IT-сфере и оптовой торговле.

Отмечается, что в трёх регионах были выявлены самые высокие зарплаты именно в научной сфере, а в регионах, где слабая экономика, самые прибыльные профессии — госслужба и в сфере транспортных услуг.

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