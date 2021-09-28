Назван регион России, который выиграет от высоких цен на газ в Европе

Власти Санкт-Петербурга получат дополнительные возможности для развития города при условии установления высоких цен на газ в Европе, поскольку бюджет северной столицы уже в нынешнем году начнёт получать налоговые поступления от компании «Газпром». Об этом в интервью РИА Новости рассказала вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

По её словам, в августе текущего года компания «Газпром» завершила необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге. По итогам года можно будет оценить объём денежных средств, которые получит город для своего развития.

По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году — уже около 40 млрд рублей, — рассказала Караваева.

Власти города планируют направить средства, в частности, на развитие транспортной инфраструктуры.

Цены на газ в Европе растут в последние недели. Цены на фьючерсы к концу сентября приблизились к отметке $600, а во вторник, 28 сентября, их стоимость на торгах превысила $1040 за тысячу кубометров.

Такая ситуация положительно влияет на прибыль российского газового монополиста — компании «Газпром». За первое полугодие 2021 года она составила 995,52 млрд рублей против 45,46 млрд за тот же период годом ранее.

Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

Ранее стало известно, что США наказали свою компанию за работу с «Газпромом» в обход санкций.