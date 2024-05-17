Назван реальный уровень безработицы в России HR-эксперт Мурадян: уровень безработицы в России составляет 3,9%

В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, рассказал NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян. Как уточнил HR-эксперт, в целом по стране он составляет около 3,9%, а по Москве — 0,9%. По его словам, у этого есть как плюсы, так и минусы.

В целом, заявление о том, что в России почти нет безработицы, — правда. В среднем, уровень безработицы по стране составляет 3,9%, в Москве — 0,9%. С одной стороны, это очень хорошо, когда уровень безработицы является рекордно низким. Все трудоспособное население занято работой и платит налоги, — пояснил эксперт.

С другой стороны, по словам Мурадяна, каждому второму предприятию не хватает кадров. При необходимости расшить производство неоткуда взять трудовые ресурсы. Он отметил, что на одного соискателя приходится несколько работодателей. Эксперт выделил среди основных причин сложившейся ситуации отъезд большого количества трудовых мигрантов из-за ослабления рубля и участие людей в специальной военной операции.

Еще одна причина заключается в том, что СВО начала забирать большое количество кадров, им платят большие зарплаты. Из предприятий выдернули трудоспособное население, которое должно было поддерживать реальный сектор экономики, — пояснил Мурадян.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что безработица в стране находится на исторически низком уровне. По его словам, расходы на оборону связаны с гражданскими отраслями производства и дают толчок развитию промышленности в целом. Кроме того, благодаря развитию оборонной промышленности появляется больше рабочих мест.