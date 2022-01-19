Назван размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Для комфортной покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в Москве нужно зарабатывать 104 тысячи рублей в месяц без учёта расходов на домохозяйство. Такую сумму назвали опрошенные РИА Новости эксперты.

При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство, — рассказал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Он отметил, что год назад средняя ставка варьировалась на уровне 7,4% и тогда для комфортной покупки «однушки» было достаточно получать 84 тысячи рублей — при условии, что на погашение кредита направляется до 70% зарплаты.

В свою очередь, завкафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов объяснил, что на расходы на домохозяйство следует закладывать, в среднем, 25–30 тысяч рублей в месяц.

Как рассказала главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в середине января составила 10,5 млн рублей на первичном рынке и 10,4 млн рублей на вторичном. При этом данные Росстата гласят, что средний заработок в Москве и Московской области составляет 90–100 тысяч рублей, а если исключить зарплаты топ-менеджеров крупных компаний, то 65–70 тысяч рублей.

Кирюхина отметила, что если у семьи из двух работающих человек нет средств на первоначальный взнос в размере 20%, для его накопления потребуется ежемесячный доход в размере 180 тысяч рублей на домохозяйство. Из этой суммы 36 тысяч рублей — минимальный прожиточный минимум, 40 тысяч — аренда жилья, остальная сумма пойдёт на накопление первоначального взноса. Его можно накопить примерно за 20 месяцев.

Если же желающие накопить на квартиру не хотят связываться с банками, то для накопления суммы на покупку квартиры вдвоём придётся жить на один прожиточный минимум шесть лет, а одному — 12 лет, при условии ежемесячной стабильной зарплаты 95–100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в крупных российских городах резко подорожало жильё на вторичном рынке. Средний рост в 2021 году составил в среднем 19% — до 82,7 тыс. руб. за кв. м.