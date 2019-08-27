https://static.news.ru/photo/ee6cd3d8-c93e-11e9-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Объём «секретной» экономики России достиг почти 4,9 трлн рублей, или 5,3% ВВП. Именно столько средств в 2017 году было потрачено на закупку вооружений и продуктов интеллектуальной собственности.

На данный год пришёлся пик государственного оборонного заказа. Цифры приводит РБК со ссылкой на данные Росстата. Агентство определило общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу.

Отмечается, что более поздних данных ещё не публиковалось. Однако в 2018 году объём «секретной» экономики должен был снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

К закупкам вооружения длительного пользования относятся приобретения самолётов, кораблей, танков и других видов оружия. Что касается трат на продукты интеллектуальной собственности, то к ним относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

Ранее News.ru сообщал, что названы главные должники России. Основным должником является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд. Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд). Программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер.