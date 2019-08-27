Объём «секретной» экономики России достиг почти 4,9 трлн рублей, или 5,3% ВВП. Именно столько средств в 2017 году было потрачено на закупку вооружений и продуктов интеллектуальной собственности.
На данный год пришёлся пик государственного оборонного заказа. Цифры приводит
Отмечается, что более поздних данных ещё не публиковалось. Однако в 2018 году объём «секретной» экономики должен был снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
К закупкам вооружения длительного пользования относятся приобретения самолётов, кораблей, танков и других видов оружия. Что касается трат на продукты интеллектуальной собственности, то к ним относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.
Ранее News.ru сообщал, что названы главные должники России. Основным должником является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд. Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд). Программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер.