https://static.news.ru/photo/b97f5462-6325-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортные товары после ослабления рубля к евро и доллару подорожают в России на 10-35%, а те, что выпускают зарубежные компании внутри страны — максимум на 10%. Внесёт свою лепту и коронавирус.

В первую очередь цены вырастут на детские товары, одежду и обувь, потребительскую электронику, бытовую технику и лекарства, об этом сообщает газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты указывают, что инфляция не должна превысить целевого значения в 4% благодаря импортозамещению.

На треть может вырасти цена детских товаров, одежды и обуви, так как их поставки идут в основном из Китая. На 30% могут стать дороже импортные препараты и лекарства, произведенные из зарубежной субстанции. Электронике эксперты прогнозируют рост цен на 20%, бытовой технике и гаджетам — на 20-35%.

Также ожидается повышение цен на автомобили (6-10%) и жильё (10-15%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению аналитиков, в скором времени могут подорожать продовольственные товары, сырьё для которых наша страна закупает у иностранных производителей. Вместе с тем экономисты заявили, что гражданам не имеет смысла второпях закупаться валютой по нынешним высоким котировкам. При этом стоит задуматься о потребительских кредитах уже сейчас, поскольку вероятен рост процентных ставок по ним.