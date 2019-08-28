https://static.news.ru/photo/09bc9806-c9f5-11e9-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей. Это соответствует 12,7% ВВП.

При этом ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн рублей. Такие цифры публикует РБК , проанализировавший данные Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах.

Эксперты агентства отмечают, что доля скрытой экономики в ВВП снижается, однако почти не уменьшаются её абсолютные объёмы в рыночных ценах. Так, в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн рублей), а в 2016 году — 13,2% ВВП (11,4 трлн рублей).

Самая крупная доля скрытого производства приходится на сферы недвижимости, сельского хозяйства, торговли и строительства. Так, сфера операций с недвижимостью составляет 6,3% ВВП или половину всей серой экономики страны.

По мнению экспертов, россияне уходят в неформальную экономику, поскольку стремятся избежать избыточного государственного регулирования и высоких налогов. Кроме того, в официальном секторе нет предложений работы с высокой зарплатой, поэтому россияне ищут возможность заработка в неформальной деятельности.

Ранее News.ru сообщал, что объём «секретной» экономики России достиг почти 4,9 трлн рублей или 5,3% ВВП. Именно столько средств в 2017 году было потрачено на закупку вооружений и продуктов интеллектуальной собственности. На данный год пришёлся пик государственного оборонного заказа. К закупкам вооружения длительного пользования относятся приобретения самолётов, кораблей, танков и других видов оружия.