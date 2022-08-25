Размер единовременной денежной выплаты для матерей-героинь составит 1 миллион рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Теперь женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей, — говорится в сообщении.