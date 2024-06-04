Назван продукт, который подорожает в октябре Экономист Шедько: молоко подорожает в октябре-декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре-декабре 2024 года подорожает молоко, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юрий Шедько. По его словам, в период с июля по сентябрь цены останутся на текущем уровне.

Эксперт объяснил, что цены на молоко повысятся на 5-10%, из-за затрат на логистику. Также на подорожание продукта влияют ветеринарные препараты и оплата сотрудников.

Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости, — отметил специалист.

Экономист добавил, что спрос на молоко не изменится. Кроме того, для снижения стоимости товара работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен, заключил Шедько.

Ранее стало известно, что цены на клубнику в России могут снизиться в июне 2024 года после корректировки. Отмечается, что заморозки, наблюдавшиеся в ряде российских регионов, не оказали влияния на урожай клубники, цены на импортные ягоды также не будут большими.