В октябре-декабре 2024 года подорожает молоко, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юрий Шедько. По его словам, в период с июля по сентябрь цены останутся на текущем уровне.
Эксперт объяснил, что цены на молоко повысятся на 5-10%, из-за затрат на логистику. Также на подорожание продукта влияют ветеринарные препараты и оплата сотрудников.
Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости, — отметил специалист.
Экономист добавил, что спрос на молоко не изменится. Кроме того, для снижения стоимости товара работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен, заключил Шедько.
Ранее стало известно, что цены на клубнику в России могут снизиться в июне 2024 года после корректировки. Отмечается, что заморозки, наблюдавшиеся в ряде российских регионов, не оказали влияния на урожай клубники, цены на импортные ягоды также не будут большими.