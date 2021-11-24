Назван признак скорой легализации майнинга криптовалюты в России

Создание в Госдуме специальной рабочей группы по оптимизации законодательства в области криптовалют — яркий признак скорой легализации майнинга в России, сообщил глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский «Газете.Ru». Он предположил, что добычу криптовалюты приравняют к предпринимательству и в страну «хлынут фермы» из Китая и Европы.

До этого были разговоры о том, что ряд дальневосточных регионов смогут «приютить» китайских «фермеров», так как в этом государстве майнинг сделали незаконным, — сказал Хомский.

Он добавил, что российским властям нужно будет решить вопрос о тарифах на электроэнергию, поскольку майнинговые фермы потребляют её значительно больше, чем обычные предприятия. Хомский считает, что сферу добычи криптовалюты сделают в России легальной, когда законодатели поймут, как получать из неё налоги и как их исчислять.

Ранее Минэкономразвития предложило приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов, так как он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности. Инициативу поддержала Госдума, отметив, что на сегодня в России криптодобыча не запрещена, однако принципы её налогообложения не ясны.