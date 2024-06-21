Назван позитивный эффект смягчения правил продажи валютной выручки ЦБ: смягчение обязательной продажи валютной выручки упростит проведение платежей

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Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки с 80% до 60% упростит для бизнеса проведение платежей, заявили в пресс-службе Банка России, передает ТАСС. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей, — отметили в ЦБ.

Ранее политолог Сергей Марков писал, что план правительства по бюджету опирался на курс в 95 рублей за доллар. Сначала кабмин разрешил экспортером не продавать валюту, и рубль дошел до 85, однако этого оказалось недостаточно. В связи с этим экспортерам официально разрешили продавать валюту не в 100-процентном объеме, а только 60%, после чего «рубль рухнул до 89», утверждает Марков.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, налоговый юрист Александр Хаминский констатировал, что санкции против Московской Биржи не смогут серьезно повлиять на покупку валюты. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что финансовые институты успели адаптироваться к ограничениям.