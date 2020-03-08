https://static.news.ru/photo/fd3e142e-6279-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус, нестабильность и паника на мировых рынках могут способствовать падению курса рубля до 90 единиц за доллар и до 95 — за евро. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При нарастании паники на рынках курс российской нацвалюты в моменте может снижаться и до 90 рублей, а к евро — до 95, — цитирует эксперта газета «Известия».

Прогноз аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывай выглядит более оптимистичным. По его мнению, в нынешних условиях потолком роста для иностранной валюты могут стать отметки в 75 рублей за доллар и 80 рублей — за евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие два-три года высоких цен на нефть ожидать не стоит. В данных условиях девальвация рубля, повышение ЦБ РФ ключевой ставки и рост инфляции гарантированы. Такого мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, мировой рынок нефти сегодня находится в стадии перебалансировки. Для наступления новой стабильности необходимо какое-то время.