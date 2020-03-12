Главным победителем на фоне обвала нефти после того, как Россия вышла из соглашения с ОПЕК+, стала Индия. К такому выводу пришли эксперты,
Как отметил главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас, благодаря низким ценам не нефть, власти Индии могут теперь снизить инфляцию и расходы на импорт. Дешёвые энергоресурсы, считает аналитик, подстегнут развитие промышленности и транспорта.
Всё это может стать хорошим фактором роста ВВП страны, заявила экономист сингапурского DBS Group Радхика.
Ранее аналитики назвали главных неудачников нефтяной войны. По их словам, США и ряд участников Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) больше других пострадают от последствий обвала нефти, писал NEWS.ru.
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