https://static.news.ru/photo/5ee09a28-64ee-11ea-a448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/Global Look Press

Главным победителем на фоне обвала нефти после того, как Россия вышла из соглашения с ОПЕК+, стала Индия. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC. Учитывая, что страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов, эта ситуация стала для неё настоящим подарком.

Как отметил главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас, благодаря низким ценам не нефть, власти Индии могут теперь снизить инфляцию и расходы на импорт. Дешёвые энергоресурсы, считает аналитик, подстегнут развитие промышленности и транспорта.

Всё это может стать хорошим фактором роста ВВП страны, заявила экономист сингапурского DBS Group Радхика.

Ранее аналитики назвали главных неудачников нефтяной войны. По их словам, США и ряд участников Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) больше других пострадают от последствий обвала нефти, писал NEWS.ru.