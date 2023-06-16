Назван перспективный регион для поставок российского газа Глава НОВАТЭКа Михельсон назвал Азию перспективным регионом для поставок российского газа

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самым перспективным регионом для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшее время станет Азия, заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в рамках сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего» на ПМЭФ-2023. Он отметил, что уже сейчас в Индии заметно вырос спрос на российское сырье, пишет «ПолитЭксперт». При этом у России есть возможности войти в тройку лидеров по поставкам СПГ: страна обладает крупнейшими запасами газа.

В тройке лидеров — Америка, Катар, Австралия. Считаем, что Россия имеет возможности и должна войти в эту тройку, — подчеркнул Михельсон.

По его словам, к 2030 году потребление СПГ в мире будет составлять примерно 800 млрд кубов, а к 2040 году вырастет до одного триллиона кубов. Михельсон отметил, что ожидать высокого спроса в странах Европы не стоит: потребности Запада будут закрываться за счет возобновляемых ресурсов. Поставки российского сырья в этот регион в ближайшие несколько лет сойдут на нет, добавил глава НОВАТЭКа.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил, что перспективы создания СПГ-завода под Мурманском будут зависеть от договоренностей «Газпрома», НОВАТЭКа и правительства России. По его мнению, данный проект может оказаться невыгодным государству.