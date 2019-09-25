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Более 200 человек сократят до конца года на входящем в структуру госкорпорации «Ростех» авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньеве Приморского края. В качестве причины менеджмент компании указывает «оптимизацию расходов».

Как пишет издание VL.ru со ссылкой на федерацию профсоюзов Приморского края, всего до конца года руководство авиазавода «Прогресс» намерено уволить 220 рабочих. Все они получили уведомления о предстоящих сокращениях. Причина...