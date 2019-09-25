https://static.news.ru/photo/2379f602-df95-11e9-915e-fa163e074e61_660.jpgФото: Amr Nabil/AP/TASS
Саудовская Аравия снизила среднесуточный экспорт сырой нефти почти на 1,5 млн баррелей после атаки дронов на отраслевые объекты. Такую информацию представили в консалтинговой компании Petro-Logistics.
Среднесуточный экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии за последние 10 дней составил 5,875 млн баррелей в день, упав на 1,494 млн баррелей в день по сравнению с первыми 13 днями сентября, — цитирует Reuters отчёт компании.
По распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подверглись НПЗ вблизи города Абкайк и в районе Хурайс. Поначалу в причастности к атакам обвинили йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах». Затем позже появились данные о вине Ирана. В МИД Исламской Республики эту версию назвали ложью.