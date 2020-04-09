Назван объём нефти, разрешённый России к добыче по новому соглашению ОПЕК+

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Названы новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике по окончанию заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Страны-партнёры ОПЕК+ договорились, что сокращение добычи углеводородов произойдёт в три этапа.

Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и РФ, для них базовый уровень одинаковый — 11 миллионов баррелей в сутки, — говорится в документе.

Россия и Саудовская Аравия смогут добывать на каждом этапе 9,02 миллиона и 9,46 миллиона соответственно. Контроль добычи стран будет осуществляться именно по показателям нефти на основе вторичных источников. Следующая встреча альянса планируется на 10 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры стран ОПЕК+ длились десять часов. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. б/с.

Министр энергетики Росио Напе «с гневом» покинула встречу. Мексика не соглашается с тем базовым уровнем, от которого считается сокращение. Напе говорит, что добыча страны находилась позднее 2018 года на более высоком уровне, а, следовательно, и сокращение должно быть меньше.