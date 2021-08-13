Назван объём недоедания россиян

Жители России в среднем недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, овощей и фруктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева, самым большим остаётся отклонение в рационе по молоку и молочным продуктам. Разница между рекомендуемым и реальным потреблением составляет более чем 53 кг в год, то есть 4,5 кг в месяц, или 150 граммов в день.

Следом расположились овощи и бахчевые — 36 кг. Получается, что в месяц россияне не добирают до нормы 3 кг, в день — 100 граммов. Третьим стал картофель — при норме потребления 90 кг в год реально граждане съедают 56,5 кг. Это означает недоедание почти 3 кг картофеля в месяц.

Также большая разница в употреблении ягод и фруктов — при 100 кг нормы реально в пищу идут 77,1 кг. Однако Казанцева уточнила, что в некоторых категориях потребление, напротив, выше нормы, например, в мясе и мясопродуктах.

Ранее сообщалось, что «индекс борща» снизился в большинстве регионов России, он сократился по сравнению с прошлым годом в среднем на 4%. Этот показатель означает, какое количество продуктов для приготовления блюда в стране может купить житель региона на свои месячные доходы после уплаты всех налогов и обязательных платежей. Отмечается, что в 64 субъектах Федерации цифры оказались меньше, чем годом ранее, достигнув пятилетнего минимума.