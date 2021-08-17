Назван объём новых кредитов по продлённой льготной семейной ипотеке
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
11:35, 18 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Продление программы льготной семейной ипотеки позволит получить около 90 тысяч новых кредитов. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин написал на своей странице в Instagram.
Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.
Такое решение обеспечит дополнительную выдачу около 90 тысяч кредитов! Всего с февраля 2018 года по программе выдано около 175 тысяч кредитов, — написал Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Он отметил, что льготная ипотека будет распространяться не только на те семьи, у которых растут двое и более детей, но и на те, у которых только родился первый ребёнок. Такое решение, по словам Мишустина, принял президент России Владимир Путин.