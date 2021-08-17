Назван объём новых кредитов по продлённой льготной семейной ипотеке

Продление программы льготной семейной ипотеки позволит получить около 90 тысяч новых кредитов. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин написал на своей странице в Instagram.

Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.

Такое решение обеспечит дополнительную выдачу около 90 тысяч кредитов! Всего с февраля 2018 года по программе выдано около 175 тысяч кредитов, — написал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.