Назван объем экспортированного Россией СПГ в Европу за апрель РБК: Россия в апреле экспортировала в Европу 46% СПГ

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Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т сжиженного природного газа, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные компании Kpler, специализирующейся на сборе информации о сырьевых рынках. На европейские страны пришлось 46% от общего объема поставок, в страны Азии Россия направила треть СПГ (34%), а оставшиеся 20%, как указывают аналитики, значатся как «отправленные в неизвестном направлении».

Объем поставок сжиженного газа в апреле упал на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, однако уровень такого экспорта сопоставим с апрелем 2023 года, следует из данных. За период январь — апрель 2024 года экспорт СПГ из РФ вырос на 3,1% в годовом выражении, его объем составил 11,53 млн т.

Как уточняют в Kpler, основные объемы СПГ в Европу направляет «Ямал СПГ» — на него приходится 95% поставок, экспорт в азиатские страны осуществляется через Cахалин-2» — на него пришлось 93% поставок. В количеством соотношении в европейские порты поступило 1,31 млн т, в порты стран Азии — 0,96 млн т.

Ранее сообщалось, что главным европейским покупателем газа из России по итогам февраля стала Франция, до этого данную позицию занимала Венгрия. Последний раз такая ситуация была зафиксирована в ноябре минувшего года. В последний месяц зимы 2024 года во Францию было направлено на 10% больше сжиженного природного газа, чем месяцем ранее.