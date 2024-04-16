К 2050 году экономике РФ может потребоваться запас нефти в 4 млрд тонн

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Глава Роснедры Евгений Петров сообщил, что к 2050 году для удовлетворения потребностей российской экономики потребуется около 4 млрд тонн новых рентабельных запасов нефти и 11 трлн кубометров газа. По его словам, несмотря на прогнозы о снижении потребления нефти к 2030 и 2050 году, ископаемое топливо все равно будет востребовано, пишет ТАСС.

Петров отметил также, что ресурсная база по нефти в России становится все более сложной, но проведенная переоценка запасов в Западной Сибири показала, что геологические запасы там оцениваются примерно в 970 млрд тонн. По мере развития технологий эти месторождения будут переходить из категории трудноизвлекаемых запасов в рентабельные.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с NEWS.ru назвал экономический прогноз РАН о росте экономики России к 2035 году «гаданием на кофейной гуще». Эксперт обвинил коллег в низком уровне компетенции и указал на слабые места доклада.

Кричевский объяснил, что для прогноза необходима подоснова исходя из приоритетов госразвития и прогнозов числа занятого населения. Но в программной статье РАН этого не наблюдается, указал он.