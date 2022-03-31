Назван газопровод, куда можно перенаправить газ вместо поставок в Европу

Если поставки российского газа в Европу прекратятся, его можно перенаправить на газопровод «Сила Сибири», заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. При этом он отметил в разговоре с изданием argumenti.ru, что это вряд ли случится.

«Сила Сибири» — газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не думаю, что может дойти до того, что мы перекроем трубу в Европу. Но если теоретически это произойдет, то можно будет перенаправить поток, скажем, на трубопровод «Сила Сибири», ведь он имеет мощность порядка 38-39 млрд кубометров в год, а сегодня по нему идет около 10 млрд. Помимо этого, нужно более полно использовать газ для собственных нужд, а также увеличить объем переработки для нефтехимии, удобрений и так далее, — сказал Шмаль.

Он добавил, что ещё в начале 2021 года обращался в Министерство энергетики с предложением создать международную газовую биржу в Петербурге или Салехарде, чтобы легко решать подобные вопросы. Тогда ему отказали.

Шмаль также предположил, что если кто-то в Европе и откажется от газа из России, то далеко не все.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что президент России Владимир Путин смягчил свои требования для Германии по вопросу валюты для оплаты газа. Это произошло спустя неделю после российского объявления о скорейшем пересмотре практики продажи газа «недружественным странам».