Экономика Великобритании потеряет около 6,2 млрд фунтов стерлингов ($7,96 млрд) из-за санкций в отношении России. Официальный прогноз сделан на ближайшие девять лет, сообщает Telegraph.

Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет, — подчёркивается в публикации.

Издание отмечает, что больше других потеряют торговцы автомобилями Bentley и Aston Martin, а также сумками Burberry. К 2030 году их ущерб составит 881,7 млн фунтов стерлингов, считают в правительстве.

Министры также напомнили, что попавшие под санкции товары в 2021 году составили 27,9% всего экспорта Британии в Россию. Их стоимость оказалась равной 775,9 млн фунтов.

Ранее стало известно, что британское издание Rai Al Youm заявило: заморозка США активов России может иметь плачевные последствия в глобальном смысле. Это нарушает доверие к мировой финансовой системе в целом и к США, которые могут вдруг заморозить активы любой страны. Автор публикации считает, что нужно положить конец гегемонии США.