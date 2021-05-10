Назван единственный способ выгодно купить квартиру в России

https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный способ выгодно купить квартиру в России — рассмотреть за наименьшее время как можно больше вариантов, чтобы «застолбить» оптимальный для себя. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал риелтор Алексей Силантьев.

По словам Силантьева, российский рынок недвижимости очень весьма активен, решения о сделках принимаются очень быстро, между покупателями идёт соревнование за наиболее выгодную сделку.

Победит в нем тот, кто успеет первым найти и застолбить «свой» вариант. Если вы действительно хотите найти хорошее жилье за приемлемые деньги, то отложите в сторону другие дела и сосредоточьтесь на подборе квартиры. Это единственный способ совершить во всех смыслах выгодную сделку, — сказал риелтор.

При этом специалист подчёркивает, что на рынке недвижимости не бывает честных скидок. Так, сниженная цена на квартиру в сравнении с жильём по соседству с аналогичной планировкой обычно говорит о скрытых недостатках. Это могут быть, например, тёмная сторона дома или боковое расположение квартиры.

Ранее стало известно, что за год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20%. Самое дорогое жильё оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи. По мнению риелторов, причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удалённую работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях.