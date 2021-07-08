Назван девятый человек в мире с состоянием свыше $100 млрд

В мире появился ещё один человек с состоянием свыше $100 млрд. Речь идёт об экс-главе Microsoft Стиве Балмере, капитал которого впервые превысил этот показатель, говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

По имеющимся данным, за сутки его состояние увеличилось на $731 млн, до $101 млрд. Теперь в мире насчитывается девять таких человек.

Приблизился к $100 млрд капитал основателя Oracle Ларри Эллисона. По итогам торгов 7 июля его состояние выросло на $2,24 млрд, достигнув $98,6 млрд.

Возглавляет список богатейших людей мира по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $212 млрд. В очередной раз его капитал вырос после появления данных о том, что Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на $10 млрд после иска Amazon.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в мире стало больше состоятельных людей. Так, глобальное богатство выросло на 5,2 млн, или на 7,4%, и составило 56,1 млн.