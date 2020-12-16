Назад в подвалы: доходы на электронных кошельках вам больше не утаить

Информацию о наличии у россиян электронных кошельков, а также об остатках средств на них уже с 6 января 2021 года начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС). Новый нормативный акт, принятый ЦБ, является логичным продолжением той политики, которую проводит Центральный Банк в отношении электронных кошельков, говорят специалисты. Следующий этап после контроля над доходами, по мнению экспертов, — это контроль за расходами населения.

Он затронет такие сервисы, как «ЮMoney» (до ребрендинга — «Яндекс.Деньги»), QIWI, WebMoney и других представителей отрасли.

В заметке РБК сообщается, что подавать в ФНС информацию о наличии у клиентов таких электронных кошельков, а также о движении средств по ним будут обязаны банки.

Закон о передаче в ФНС информации об открытии и закрытии электронных кошельков действует с 1 апреля 2020 года. Надо сказать, что кредитные организации уже представляют в ФНС данные об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц и изменении их реквизитов, поэтому сложностей с раскрытием информации возникать не должно.

Новый нормативный акт, принятый ЦБ, является логичным продолжением той политики, которую проводит регулятор в отношении электронных кошельков, сказал вице-президент по развитию и регулированию рынка Ракиб Валерий Петров.

Теперь нельзя будет зачислить деньги на электронный кошелёк с использованием терминала, а можно лишь использовать счёт в банке. Объём операций в этих кошельках за год составляет порядка 1,7 трлн рублей (в виде оборота). Далее это будет ужесточаться, и основная цель документа — предоставить ФНС всю информацию о том, какого рода платежи проходят через счёт. Например, туда могут переводить зарплату. Поэтому ФНС должна иметь возможность проконтролировать факт уплаты налогов (например, НДФЛ). Валерий Петров независимый член наблюдательного совета ВТБ и вице-президент по развитию и регулированию рынка Ракиб независимый член наблюдательного совета ВТБ и вице-президент по развитию и регулированию рынка Ракиб

Эксперт уточнил, что в настоящее время в отношении электронных кошельков действует ограничение — хранить там можно до 100 тысяч рублей.

Запрет же на анонимное пополнение электронных кошельков введён в России с 3 августа 2020 года. Функционал ограничили суммой одного платежа в размере 15 тысяч рублей, а месячный оборот — 40 тысячами рублей.

Общая доля анонимных электронных кошельков не превышала 5%. Чаще всего их открывали подростки, у которых нет паспорта и банковского счёта, для оплаты компьютерных игр или телефона. Сейчас, по сведениям аналитиков, этот функционал покрывается детскими банковскими картами. Кристина Дымшакова эксперт Национального центра финансовой грамотности эксперт Национального центра финансовой грамотности

YAY\TASS

В целом это нормальный процесс, объяснил председатель «Финпотребсоюза» и экс-председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам России Игорь Костиков. Он характерен для многих развитых стран, где государство стремится охватить всё больший массив данных, который необходим для определения доходов граждан. Сейчас мы видим, говорит он, что, как и в США, во Франции и в Испании, государство всё больше обращает своё внимание на доходы граждан (хотя раньше интересовал прежде всего бизнес).

Дошли руки до этого. И кризис сказался с точки зрения наполняемости бюджета. Мы видим, что сокращается поступление доходов и, естественно, следующий этап — налогообложение доходов граждан. Главная причина интереса к электронным кошелькам — выстраивание налоговой системы. Ведь эти формы счетов могут быть связаны с потоком неподконтрольных криптовалют. Подобные денежные потоки, не проходящие через банковскую систему, являются зачастую теневыми. Игорь Костиков председатель «Финпотребсоюза» и экс-председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам России председатель «Финпотребсоюза» и экс-председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам России

По его мнению, на следующем этапе — после контроля над доходами — возьмутся за расходы населения.

Усиление контроля за электронными кошельками может привести к тому, что тем, кому необходимо использовать анонимные платежи, будут использовать криптовалюты, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Кристина Дымшакова. Контролировать её технически сложнее, чем криптообменники. А вот операцию обмена криптовалюты на рубли отследить достаточно легко, замечает она.

К сожалению, мошенники реагируют на всё новое и популярное гораздо быстрее законодателей, поскольку государство должно учитывать баланс интересов всех участников рынка, а злоумышленники думают только о получении денег, указывает директор Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов. К сожалению, наблюдается и активное изобретение новых методов мошенничества, в том числе с использованием электронных кошельков. Поэтому как только этот инструмент стал приносить вместе с пользой большие риски, возникла потребность в более жёстком регулировании, рассказал финансист.

На наш взгляд, для добропорядочных владельцев электронных кошельков ничего особенного или нежелательного не происходит. Персонифицированные кошельки сейчас, по сути, мало отличаются от обычных банковских счетов. А банковские счета есть практически у всех, кто получает пенсии, зарплаты и пособия, да и просто открыл карту. Отличий в части возможностей незаконного использования денежных средств тоже нет. А раз нет отличий, то есть все основания следить за соблюдением правил и безопасности. Вениамин Каганов директор Ассоциации развития финансовой грамотности (связан с ЦБ РФ директор Ассоциации развития финансовой грамотности (связан с ЦБ РФ

Фискальный учёт расчётных операций необходим для ведения органами ФНС налоговой базы и взимания налогов. Электронные кошельки могут использоваться для электронных расчётов. Соответственно, эти операции также должны быть учтены налоговой службой. Об этом говорится в законе, но проблема возникла именно с передачей данных от банков Центробанку.

В контроле электронных кошельков нет никаких особых сложностей, объясняет эксперт РАНХиГС. Это устоявшаяся система расчётных отношений внутри банковской системы, так что проблем быть не должно. Но возникает резонный вопрос: почему этого не было раньше? Ну, скажем так, были более масштабные пути получения «неучтённого» дохода. Государство постепенно вводит новые и новые меры, цель которых, по итогу, получить доступ ко всей финансовой информации налогоплательщиков. А в будущем — в идеале сделать непопулярными все эти методы уклонения от налогов, когда проще показать и уплатить, чем защищаться потом, поясняет управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» Юлия Лялюцкая.

Что это даёт властям в кризисное время? Ну, помимо фискального контроля, это ещё и возможность выявлять деньги, добытые преступным путём. Ведь не секрет, что электронные кошельки используют дилеры наркотиков для оплаты «закладок». Я не берусь судить, какие суммы могут быть сокрыты на электронных кошельках и насколько они значительны. Из своего опыта предположу, что они меньше, чем на счетах наших сограждан за границей. Юлия Лялюцкая управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнёры» управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнёры»