Российские власти вбрасывают в информационное пространство заявления об увеличении сроков карантина. Тот же министр экономики Антон Силуанов вдруг заявил, что Россия может продолжать сохранять режим «нерабочих дней» столько, сколько потребуется. Его словно поддержал Дмитрий Песков. По его словам, к середине мая наша страна выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, а в июне станет «совсем» легче. Всё это очевидно делается в преддверии «важного» выступления лидера РФ на нынешней неделе. Наши же эксперты уже спрогнозировали, что будет, если карантин продлят до июля.

Силуанов намедни оповестил по центральному телеканалу всю общественность о том, что государство готово к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации, сколько это потребует для сохранения здоровья и жизни граждан.

И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть. Нам необходимо определить точные направления поддержки людей, точные направления поддержки предпринимателей, и всячески постараться минимизировать последствия тех событий, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — сказал экономический министр в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».

При этом глава Минфина подчеркнул, что те трудности, с которыми сейчас сталкивается экономика государства, уникальны и предсказать их было невозможно.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru

Словно по некой договорённости одновременно с этим выступил на страницах одной из самых тиражных газет страны пресс-секретарь президента РФ. К середине мая наша страна выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, а в июне станет легче, заявил Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация вернётся в нормально русло «через пару месяцев».

Мне кажется, что всё это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче, — неуверенно сказал пресс-секретарь Путина в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Песков при этом отметил, что тяготы нынешней ситуации быстро забудутся.

Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И ещё, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни, - легкомысленно добавил "говорящая голова" президентской администрации.

Любопытно, но о примерных сроках изоляции стали проговариваться - словно вдруг, на заседаниях региональных оперативных штабов по коронавирусу главы областей. Как рассказал глава Вологодчины Олег Кувшинников, самоизоляция будет продолжена в стране до 11 мая, а может быть и далее.

К сведению, количество подтвержденных случаев заражения ковидом-2019 в России на 27 апреля составляет более 87 тысяч человек (больше, чем в Китае, по их весьма сомнительным официальным данным). Всего в нашей стране от нового коронавируса ушли из жизни порядка 800 человек.



По расчётам учёных Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия коронавирусной инфекции в РФ может сойти на нет лишь 20 июля (пневмонический вирус прекратит передаваться полностью). Специалисты допускают, что к 20 мая распространение коронавируса завершится на 97%, а к 28 мая снижение инфицирования, теоретически, дойдёт до отметки в 99%. Согласно сингапурским данным, российский пик инфекции имел место уже 24 апреля.

Повлечёт или не повлечёт

Сергей Булкин/NEWS.ru

По причине продления карантинных мер до 15 мая, а по пессимистичному прогнозу и до 1 июня, предприятия малого и среднего бизнеса может охватить волна банкротств, для предотвращения которой потребуется предоставление реальных мер поддержки бизнесу, опасается доцент кафедры экономики и финансов ФЭСН РАНХИГС Алисен Алисенов. В случае продления карантинных мер до 1 июня текущего года, ранее анонсированные меры поддержки компаниям не дадут должного результата, уверен он. Речь идёт о предоставлении отсрочки МСБ по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода, а также отсрочки по уплате страховых взносов в социальные фонды.

Вместе с тем, управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов полагает, что продление карантина до середины мая не повлечёт за собой интенсификации бюджетных расходов, так как до настоящего времени власти в основном перекладывали основное бремя расходов, связанных с ограничительными мерами, на частный бизнес, включая банковский сектор. При этом основной упор властей делался на различные послабления для бизнеса в области налоговых и прочих обязательных платежей. Увы, но на текущий момент достоверная статистика о количестве предпринимателей, обратившихся за бюджетной помощью, пока отсутствует и фактический объём расходов бюджета станет ясен только по итогам первого полугодия.

По словам доцента кафедры экономики труда и социальных отношений Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Ивана Аммосова, продление карантинных мер до 15 мая или даже до 1 июня, безусловно, скажется на проблемах бизнеса, но всё же в разной степени.

Например, сейчас строительная отрасль продолжает работать, торговля продуктами питания и бытовой химией продолжает развиваться. Стали активнее работать бизнесмены, которые связали свою деятельность с оказанием удаленных услуг. Компаниям, торгующим продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости, работы значительно прибавилось. Некоторые работают уже и безо всяких выходных дней. Иван Аммосов доцент кафедры экономики труда и социальных отношений ФЭИ Северо-Восточного федерального университета доцент кафедры экономики труда и социальных отношений ФЭИ Северо-Восточного федерального университета

При этом, государственные служащие и работники бюджетных организаций, отмечает Аммосов, как получали свою зарплату, так и будут продолжать её стабильно получать и в мае, и в июне. При этом, они выполняют свою работу, в основном, удаленно. Тем не менее, экономист из СВФУ не исключает того, что уже катастрофически пострадали туристический, гостиничный сферы бизнеса, салоны красоты, кинотеатры, концертная деятельность и многое другое.

Рисуем вилами по воде

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Опрошенные нами экономисты с сожалением отмечают, что в отличие от большинства стран Европы, США, Австралии, которые уже выделили необходимую финансовую помощь как гражданам, так и бизнесу, в России пока больше общих фраз об «определении точных направлений поддержки людей и бизнеса» и «приложить усилия для минимизации ущерба».

Если взять в качестве примера актуальный опыт западных стран, то для поддержки бизнеса можно рассмотреть более серьезные, нежели сейчас меры поддержки, например:

• Отменить налога на прибыль, налога на УСН и налога на ЕСХН до конца 2020 года;

• Отсрочить выплаты по кредитам, полученным в рамках программ государственной поддержки МСП до конца 2020 года, с автоматических продлением сроков кредитного договора на период отсрочки;

• Рассмотреть вопрос о возврате бизнесу уже уплаченных социальных налогов и сборов за 2019 год, при условии использования данных средств для выплат заработной платы.

Ведь надо понимать, что продление каникул для бизнеса однозначно означает, что в июне многие предприятия малого бизнеса просто не откроются, опасается заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Многие из моих коллег-предпринимателей отмечают, что в марте им ещё удалось кое-как выйти в ноль, апрель закроется с убытками, а продолжать «работу» в таком-же формате дальше просто не имеет смысла. Проще закрыться, распустить людей, а после окончания жёстких ограничительных мер открываться заново. Если поискать положительные стороны в текущей ситуации с малым бизнесом, то можно утешить себя надеждой, что после эпидемии мы увидим приток именно высокотехнологичных стартапов. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Опыт прошлых кризисов показывает, что именно окно возможностей, которое возникает в такие периоды, даёт стимул к появлению новых — более технологичных и эффективных компаний, сказал Дмитрий Завьялов.

Продлится ли карантин до июля

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на жестокую необходимость в связи с распространением заразного коронавируса, продление карантина на 2-3 месяца «нереально, так как урон, наносимый экономике страны, будет возрастать экспоненциально и понадобится гораздо более интенсивное расходование резервов, нежели сейчас», говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Необходимо отметить, что государственные резервы подвергаются в настоящий момент давлению со стороны двух негативных факторов — замедление (а в ряде случаев прекращение экономической деятельности), влекущее за собой сокращение налоговых поступлений, с одной стороны, и давление на национальную валюту в результате падения сырьевых рынков. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

В результате последнего, добавляет Пискунов, ЦБ вынужден расходовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля. Снятие же ограничительных мер даст лишь формальный повод отказаться от некоторых видов расходов из бюджета страны, однако необходимость проводить валютные интервенции сохранится как минимум до конца года и после снятия карантина, рассуждает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР.

По предварительным прогнозам, России придется выделить от 2 до 3% ВВП на снижение негативных последствий от пандемии, а также потерять около трети Фонда национально благосостояния. Хотя, понятно, что реальные потери будут зависеть от конкретных шагов мишустинского правительства.

Хотя, надо заметить, что не все выдвинутые кабинетом министров меры поддержки возымеют реальное спасительное действие. Например, как говорят аналитики, косвенные меры поддержки граждан (снижение ставок НДФЛ, отсрочки по кредитам и ипотеке) скорее всего не будут иметь эффекта в разрезе стимулирования потребления, поскольку условный менеджер, официант или водитель, которые потеряли клиентов из-за карантина, просто не имеют более тех доходов, на которые косвенные меры распространяются.

Однако поживём-увидим: как стало известно, в правительстве уже усиленно корпят над третьим пакетом мер, который будет направлен на стабилизацию ситуации в нашей непростой экономике.