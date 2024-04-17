«Наших друзей к этому привлечь»: глава ВТБ призвал «убить» SWIFT Глава ВТБ: России нужно «убивать» SWIFT в своих расчетах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Андрей Костин

России необходимо избавиться от SWIFT в своих расчетах, потому что это является неотъемлемой частью обретения суверенитета, заявил глава ВТБ Андрей Костин на конференции Data Fusion 2024. По его словам, к «уничтожению» системы также необходимо привлекать союзников РФ. Известно, что до этого SWIFT объявил о планах проводить цифровые расчеты исключительно через собственные системы, передает ТАСС.

Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом [направлении]. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже привлекать, — заявил Костин.

Ранее сообщалось, что почти все финансовые операции внутри России начали проходить через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — это российский аналог SWIFT. К системе уже присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк создает условия для международных расчетов в национальных валютах.