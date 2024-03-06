«Нарушит принцип справедливости»: юрист о налоговой амнистии Юрист Хаминский: налоговая амнистия может нарушить принцип справедливости

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Налоговая амнистия может грубо нарушить принцип справедливости, если власти решат освободить от проверок субъекты малого и среднего бизнеса за последние три года, предупредил эксперт по вопросам налогообложения Александр Хаминский. В разговоре с «360» юрист подчеркнул, что одну компанию в такой ситуации могут обязать выплатить штрафы и пени за недоимку, в то время как другую просто простят.

Это грубо нарушит принцип справедливости. Предположим, одну компанию только что проверили, начислили недоимку, пени и штрафы. А другую, с аналогичными показателями деятельности и нарушениями в «активе», взяли и простили. Это не только несправедливо, но и недопустимо, — пояснил эксперт.

По его словам, амнистия должна применяться одинаково ко всем представителям бизнеса в одной и той же категории. Хаминский отметил, что для реализации налоговой амнистии можно предложить предпринимателям задекларировать денежные средства или объединенные обороты «раздробленных» компаний. После этого компании должны будут заплатить разовый сбор в размере 2-3% от заявленных сумм. Если же представители бизнеса обратили деньги в личную собственность, их стоит обязать уплатить НДФЛ в обычном размере.

Получается, что с какой стороны ни посмотри, а главный принцип налоговых правоотношений никто не отменял: уплати налоги и спи спокойно, — заключил юрист.

Ранее президент РФ поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды.