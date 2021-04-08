Народное ЖКХ: за бедных заплатят недостаточно бедные

В России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых. Однако эксперты предупреждают, что в категорию «богатых» попадут не действительно зажиточные россияне, а просто те, кто не смог доказать свою бедность.

Власти России задумали ввести дополнительные льготы для малоимущих по оплате электроэнергии, мера может быть реализована за счёт повышение тарифов для граждан с высоким доходом. О соответствующем предложении говорится в протоколе совещания комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика», пишут «Известия» .

Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих за счёт так называемого перекрестного субсидирования — поставщики ресурсов покрывают свои издержки, повышая тарифы для бизнеса. Его объём достиг 239 млрд рублей в год.

Введение же дополнительных льгот для малоимущих возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы. Это в свою очередь предполагает снижение объёмов перекрестного субсидирования и повлечёт за собой повышение тарифов для обеспеченных россиян.

Крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоёв населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения, — говорится в протоколе.

Как заявили в Минстрое, вместе с переходом к экономически обоснованным тарифам нужно расширить выдачу субсидий малоимущим. Сейчас их получают в основном семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% бюджета и более. Этот показатель можно было бы снизить до 15%, отметили в министерстве.

По сути, озвученное предложение сводится к тому, чтобы повысить тариф на электроэнергию для всех, кто ещё не пересёк черту бедности, замечает специалист в области ЖКХ, директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева.

Речь идёт не об обеспеченных гражданах, а о тех, кто не сможет доказать, что он бедный. Право на субсидию на ЖКХ имеют те семьи, расходы на оплату коммунальных услуг которых больше определённой доли их дохода. Во многих регионах это 22%, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Чтобы платить меньше, граждане должны представить обоснование для получения льготы. Не докажешь — тебе автоматом повысят тариф. Наталья Чернышева специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля»

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Натальи Чернышей, это попытка найти обоснование, чтобы повысить тарифы выше уровня инфляции.

Адвокат Геннадий Нефедовский связывает появление инициативы по увеличению тарифов для людей с высокими доходами с политикой по введению в стране прогрессивной шкалы налогообложения. При этом он прогнозирует сложности, которые последуют после определения критериев обеспеченности.

Основными критериями оценки уровня обеспеченности может стать площадь жилья, количество недвижимого имущества в собственности и уровень дохода. Не исключено, что после введения подобной инициативы найдутся «уклонисты», которые любым доступным способом будут прятать свои доходы и имущество от государства. Подобных схем множество. Геннадий Нефедовский адвокат, юрист по экономическим вопросам адвокат, юрист по экономическим вопросам

По мнению завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Марии Байновой, повышенная ставка может быть легко реализована в отношении недвижимости больших размеров или для второго жилья, где не прописан собственник. А льготный тариф может быть предусмотрен для квартир до 100 метров, либо для жилплощади, где на человека приходится не более 18 квадратных метров. При этом эксперт не исключает и другой вариант — льготным категориям граждан оставят один тариф, а для всех остальных его повысят.

Как бы то ни было, эта инициатива представляется мне способом скрыть существенное повышение тарифа, не вызывая социальной напряжённости. Однако на практике данная социальная норма может оказаться неэффективной, она никому не поможет кроме самых бедных граждан. Для малоимущих лучше предусмотреть специальные меры поддержки, темпы повышения тарифов меняться при этом не должны. Мария Байнова завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия», кандидат социологических наук завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия», кандидат социологических наук

Чернышева опасается, что, начав с электроэнергии, власти легко перейдут на воду, а впоследствии и на другие виды коммунальных услуг. По данным Центра финансовых расчетов, объём долгов населения за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд рублей (до 66,6 млрд рублей), что стало максимумом с 2012 года. Так, в 2019 году прирост составил около 3 млрд рублей, а в 2018 году — 6 млрд рублей.

Платить за электроэнергию трудно не только гражданам, но и бизнесу. Почему, например, нужно повышать тарифы для предприятий? Вы сначала докажите, что эти тарифы экономически обоснованы, — предлагает эксперт.

По мнению Чернышевой, начинать следует как раз с проведения полного аудита тарифов ЖКХ. По оценкам специалистов, себестоимость электроэнергии на клеммах электростанций в несколько раз ниже, чем те суммы, которые вынуждены оплачивать конечные потребители. Это оценочное суждение, признаёт Чернышева, но для того, чтобы доказать обратное нужно провести аудит тарифов. В своё время этим вопросом пыталась заняться Федеральная антимонопольная служа (ФАС), указывая на необходимость введения так называемых эталонных тарифов. Работа в этом направлении вроде бы началась, но в какой-то момент застопорилась. По словам эксперта, вопросом аудита тарифов должна заниматься Счётная палата.

Работа эта непростая, но необходимая. Чиновники не раз употребляли выражении „экономически обоснованные тарифы“, только их ведь не существует. Считать тарифы ЖКХ, в том числе по электроэнергии, экономически обоснованными можно будет после их полноценного, полномасштабного аудита. Пока же власти решили пойти куда более лёгким путём — переложить всё на рядовых потребителей, — рассуждает она .

Отчасти проблему неподъёмных для многих россиян коммунальных платежей можно решить сокращением цепочки посредников в той же сфере электроэнергетики. Это второе, чем стоило бы заняться после аудита тарифов ЖКХ, резюмирует Чернышева.