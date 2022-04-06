Намерение США привести Россию к дефолту объяснили их прецедентным правом

Намерение США привести Россию к дефолту — следствие прецедентного права, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов «ПолитЭксперту». США уже присваивали валютные резервы Венесуэлы, напомнил он. Это даёт им повод продолжить такие действия в отношении других стран.

Этот прецедент позволил у кого угодно отбирать средства. Это становится законным в их понимании. В нашем это чистейшее пиратство, варварство, бандитизм, грабёж и наглость. Они приняли решение не пропускать платеж и подберут прецедент. Для них все будет формально законно. Это особенность правовой системы США, Великобритании и Канады, — сказал Колташов.

Он добавил, что ничего страшного в случае дефолта не случится, правительство контролирует финансовые процессы. Россия готова выплачивать долги, но ей не дают этого делать, заявил экономист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США добиваются такой ситуации, когда России придётся сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов. Об этом официальный представитель администрации президента США сообщила на регулярном брифинге.