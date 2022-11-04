Налоговый вычет по ипотеке хотят поднять на 25% В Госдуму поступил законопроект об увеличении налогового вычета при покупке жилья и ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, предлагающий увеличить лимит по налоговому вычету на покупку недвижимости до 30%, а на ипотеку — до 25%, поступил на рассмотрение в Госдуму. Однако, эксперты опасаются, что доступность жилья в том числе и за счет налоговых вычетов, обернется его подорожанием, пишут «Известия»

На сегодня получить вычет можно только на сумму 2 млн рублей, а если жилье куплено в ипотеку — на 3 млн рублей от суммы уплаченных процентов. Вычет можно получить только один раз, однако, лимиты были установлены в 2013 году и с этого момента стоимость жилья ощутимо выросла. Поэтому предлагается увеличить лимит до 3 млн рублей, а по ипотеке — до 4 млн рублей.

Также предлагается сделать эту возможность неоднократной. Инициатива призвана привести нормы по налоговому вычету в соответствии с актуальными ценами на недвижимость. Однако, эксперты сомневаются в предлагаемых цифрах, так как не было опубликовано никаких расчетов и исследований, подкрепляющих данную инициативу.

В частности, сомнения вызывает поднятие лимита на 30%, а не на реальный процент, на который выросла стоимость квадратного метра.

Ранее юрист Алексей Тарасов рассказал, что в некоторых случаях при покупке новой квартиры можно получить второй налоговый вычет. Он полагается в том случае, если стоимость первой квартиры не превышала двух миллионов рублей.