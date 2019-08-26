Две трети налоговых преференций в российских регионах оказались неэффективными для бизнеса. К такому выводу пришли в министерстве финансов.
В 2018 году льготы субъектов Федерации принесли прибыль в 87 млрд рублей, в то время как обошлись в 253 млрд, сообщают «
Наибольшее число эффективных налоговых льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области. При этом в Москве и ещё 37 регионах преференции не принесли бюджетам дополнительных расходов. В остальных субъектах положительный эффект был незначительным.
Ранее News.ru писал, что число закрывшихся в 2018 году российских компаний вдвое превысило количество открывшихся. Обратная динамика наблюдалась только в пяти регионах.