18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Налоговая служба приостановила проверки IT-компаний до марта 2025 года

22:21, 08 апреля 2022
Налоговая служба приостановила проверки IT-компаний до марта 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Федеральная налоговая служба приостановила выездные проверки всех российских IT-компаний до 3 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.

ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, — сказано в сообщении.

Однако исключения составляют проверки, которые будут назначены с согласия вышестоящего налогового органа или ФНС России. Решение о приостановке проверок принято в рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, а также по поручению Министерства финансов.

Ранее сообщалось, что крупная IT-компания — разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. — в течение трёх месяцев прекратит работу в России. В EPAM Systems уточнили, что переводят свою деятельность из России в другие страны, в том числе за счёт релокации персонала.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео