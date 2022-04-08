Налоговая служба приостановила проверки IT-компаний до марта 2025 года
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:21, 08 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Федеральная налоговая служба приостановила выездные проверки всех российских IT-компаний до 3 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.
ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, — сказано в сообщении.
Однако исключения составляют проверки, которые будут назначены с согласия вышестоящего налогового органа или ФНС России. Решение о приостановке проверок принято в рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, а также по поручению Министерства финансов.
Ранее сообщалось, что крупная IT-компания — разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. — в течение трёх месяцев прекратит работу в России. В EPAM Systems уточнили, что переводят свою деятельность из России в другие страны, в том числе за счёт релокации персонала.