Налоговая служба приостановила проверки IT-компаний до марта 2025 года

Федеральная налоговая служба приостановила выездные проверки всех российских IT-компаний до 3 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.

ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, — сказано в сообщении.

Однако исключения составляют проверки, которые будут назначены с согласия вышестоящего налогового органа или ФНС России. Решение о приостановке проверок принято в рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, а также по поручению Министерства финансов.

Ранее сообщалось, что крупная IT-компания — разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. — в течение трёх месяцев прекратит работу в России. В EPAM Systems уточнили, что переводят свою деятельность из России в другие страны, в том числе за счёт релокации персонала.