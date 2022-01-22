Налоги на вклады заплатят россияне со счетами менее миллиона рублей

По итогам 2021 года налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей частично затронет и держателей сбережений с меньшей суммой. Об этом сообщает РБК. Речь идёт о вкладах, начисленный процент с которых превышает 42,5 тысячи рублей за год.

Действующее законодательство не облагает налогом сумму доходов, получаемую путём умножения ключевой ставки Центробанка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ выросла в два раза, в связи с чем выросли и процентные ставки по банковским депозитам. В результате эксперты предположили , что по итогам 221 года платить налог придётся владельцам вкладов с суммой от 700 тысяч рублей. Например, владелец единственного вклада на сумму 710 тысяч рублей, разместивший его в начале года под 4,5%, а в августе переведший его под 8%, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. Таким образом. ему придётся платить налог в размере 13% с 350 рублей, что составит 45,5 рубля.

Налоговые декларации при этом заполнять не нужно. Кредитные организации направят всю необходимую вкладчикам информацию самостоятельно, а сумму выплаченных вкладчику за год процентов вычислит искусственный интеллект. Налоги не касаются счетов эскроу и зарплатных счетов.

Счёт на уплату налога поступит гражданам осенью, он поступит в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимость. Оплатить необходимо будет в срок до 1 декабря.

Как полагают в Минфине, в 2022 году доходы бюджета от НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам составят порядка 108,3 млрд рублей. В 2023 прогнозируется увеличение таких доходов до 111,5 млрд рублей, а в 2024 — до 114,9 млрд.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что семьи, покупающие земельные участки на труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. По словам парламентария, государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло. Он добавил, что необходимо стимулировать расселение граждан на более удалённых территориях.