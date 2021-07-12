В России могут повысить налоги для металлургов

Власти России обдумывают введение долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых для изъятия сверхприбылей компаний этой отрасли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, ставки
Эти меры могут прийти на смену временной экспортной пошлине на чёрные и цветные металлы в размере 15%. О введении временного налога ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Данная мера носит временный характер, вводится на период с 1 августа по 31 декабря и будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС. Средства от сборов направят на снижение затрат на капитальное строительство.