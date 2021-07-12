В России могут повысить налоги для металлургов

Власти России обдумывают введение долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых для изъятия сверхприбылей компаний этой отрасли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, ставки могут быть привязаны к ценам на сырьё, поэтому сборы будут увеличиваться вместе с ростом рынка. Кроме того, рассматриваются и другие варианты получения части доходов горнодобывающей промышленности.

Эти меры могут прийти на смену временной экспортной пошлине на чёрные и цветные металлы в размере 15%. О введении временного налога ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Данная мера носит временный характер, вводится на период с 1 августа по 31 декабря и будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС. Средства от сборов направят на снижение затрат на капитальное строительство.