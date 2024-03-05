«Налог на войну»? Кому и на сколько могут повысить НДФЛ

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В правительстве приступили к работе над «более справедливой, дифференцированной системой налогообложения». Подумать об этом ранее предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Как ожидается, изменения коснутся шкалы НДФЛ и ставки налога на прибыль. NEWS.ru рассказывает, кому из россиян стоит готовиться к повышению налогов.

Что хотят поменять в Налоговом кодексе

В правительстве РФ начали прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Уточняется, что Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года. Также известно, что снижать действующую ставку НДФЛ власти не намерены. Речь идет о намерении поднять ставки по НДФЛ, однако конкретные величины собеседники газеты раскрывать не стали.

Второй блок фискальных изменений касается налога на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, указывают источники издания. Конкретную величину они также не назвали. Наконец, третий блок изменений — это налоговые льготы. Как по НДФЛ — их смогут получить граждане с более низкими доходами, так и по налогу на прибыль — компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.

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О чем ранее говорил президент

О необходимости модернизации налоговой системы в России заявил 29 февраля в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Глава государства тогда предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Он также предложил «закрыть всяческие лазейки», которые некоторые компании используют для ухода от налогов или занижения платежей. Путин поручил правительству и парламенту подготовить конкретные предложения в ближайшее время. Когда изменения одобрят, их зафиксируют до 2030 года, пообещал президент.

Какая сейчас шкала НДФЛ в России

НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц, иногда за вычетом документально подтвержденных расходов.

С 1992 до 2001 года в России применялась прогрессивная шкала налоговых ставок НДФЛ, которая пересматривалась несколько раз. Чем больше доход получал россиянин в год, тем больше он платил. Минимальная ставка при этом составляла 12%, максимальная — 35%.

Затем власти ввели плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой 13%, и она действовала в течение 20 лет. В 2021 году по инициативе президента в НДФЛ снова появился элемент прогрессии: для россиян с доходами менее 5 млн рублей в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а для остальных выросла до 15% с суммы, превышающей 5 млн руб. (так называемый налог для богатых).

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Каким может быть «более справедливое» налогообложение

В России уже действует «усеченная прогрессия» в отношении НДФЛ, однако для той экономической ситуации, в которой мы оказались сейчас, требуется «дополнительная градация», говорит в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «НДФЛ могут повысить для сверхбогатых россиян. Например, для граждан, доход которых превышает 20–30 млн рублей в год», — допускает эксперт. При этом, считает она, вряд ли ставка для них превысит 20%.

А вот для малоимущих россиян, по мнению эксперта, логично было бы снизить планку. «Но я не думаю, что она будет менее 10%», — рассуждает собеседница NEWS.ru.

Очевидно, что в России будет окончательно введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, считает член совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц. Эксперт предполагает, что теперь шкалу раздвинут по следующим параметрам: до 5 млн рублей в год — 13%, от 5 до 24 млн рублей — 15%, от 24 до 200 млн рублей — 18%, от 200 до 500 млн рублей — 20%, свыше 500 млн рублей — 25%. При этом Гейнц считает, что нижний порог тоже все-таки снизят, то есть граждане с низким доходом будут платить меньше 13%.

«В ряде стран с прогрессивной шкалой ставка для граждан с низкими доходами составляет 0%. Поэтому главный плюс прогрессивной шкалы в том, что она может пересматриваться в зависимости от положения дел», — рассуждает она.

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Зачем потребовалось изменять Налоговый кодекс

Правительство может преследовать разные цены. Одна цель — собрать больше налогов, а другая — сократить неравенство, и это разнонаправленные задачи, отмечает эксперт аналитического центра университета «Синергия» кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

Сейчас базовая налоговая ставка составляет 13% для граждан с доходом менее 5 млн в год и 15% для тех, кто зарабатывает свыше этой суммы. Разница всего в 2%. «Чтобы заработать 5 млн в год, нужно зарабатывать более 400 тысяч рублей в месяц. У нас такую зарплату получает около 0,5% населения. Поэтому ставка в 13–15% нецелесообразна ни для пополнения бюджета, ни для сокращения неравенства», — доказывает собеседница NEWS.ru.

Поэтому власти могут изменить дифференциацию ставки, и эта дифференциация будет начинаться с гораздо меньшей суммы. Было бы целесообразно, чтобы дифференциация начиналась с медианного дохода (в 2023 году — около 50 тыс. рублей в месяц. — NEWS.ru), полагает Федюкович.

«Тогда для тех, кто получает меньше медианного дохода, ставка должна быть ниже 13%, а для тех, кто получает больше, она должна увеличиваться на несколько процентов с разбивкой в 25% (медиана +25%, медиана +50% и т. д.). Таким образом мы сократим неравенство», — рассуждает эксперт. Если же речь идет о том, чтобы пополнить бюджет, то ставка НДФЛ должна быть выше 15%.

Бизнес готов и к повышению НДФЛ, и к повышению ставки налога на прибыль, но в обмен государство должно решить вопрос со многими другими налогами, в частности с НДС у импортеров, говорит NEWS.ru руководитель компании по ВЭД «Команда Сикурс», завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская. Как эти вопросы будут решаться в дальнейшем, как всегда, покажет лишь время.

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