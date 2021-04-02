Налог на движимое имущество юрлиц могут вернуть в России

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Множество судебных споров возникли после отмены налога на движимое имущество организаций. Для решения этой проблемы можно вернуть такое имущество в объект налогообложения, считает руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.

Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом, — рассказал эксперт журналистам РИА Новости.

Он пояснил, что судебные споры возникают в вопросе отнесения имущества к движимому и недвижимому. Это происходит из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической частью более сложного объекта, которое признаётся недвижимым имуществом. В этом случае все его части становятся недвижимым имуществом. В качестве примера Айрапетян назвал технологический комплекс.

Специалист рассказал, что дело «Лесозавода 25» является наиболее значимым и известным по вопросу переквалификации имущества.

Верховный суд РФ в определении по этому делу привел другие критерии оценки движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, а также расставил приоритеты среди применяемых норм законодательства, — добавил эксперт.

Тем не менее в судебной практике продолжают обращаться к основаниям для переквалификации, которые использовали ранее. Айрапетян подчеркнул, что вопрос об объекте налогообложения достаточно остро стоит для бизнеса.

Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение, — отметил специалист.

Как писал NEWS.ru, Кабмин одобрил поправки в налоговый комплекс, которые предусматривают возможность для отдельных категорий юридический лиц и индивидуальных предпринимателей вносить единый налоговой платёж.