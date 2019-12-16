https://static.news.ru/photo/69012e9c-2005-11ea-a14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, «замораживающий» накопительную пенсию до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2020-го.

Поступления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан РФ с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на пособия нынешним пенсионерам.

Инициатива также продлила «заморозку» отчислений накопительной пенсии до 2022 года включительно. Проект обязал Пенсионный фонд РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, руководствуясь направлением полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, предусматривающий с 2020 года введение электронных трудовых книжек. Однако инициатива не отменяет использование бумажного варианта документа.