Найдены плюсы от введения странами G7 потолка цен на российскую нефть Депутат Ананских: страны G7 сделают хуже себе в случае ввода потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) сделают хуже только себе, если введут потолок цен на российскую нефть, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. Он напомнил, что санкции против РФ поддержало лишь 18% населения мира, подавляющее большинство государств нуждается в российской нефти и продолжат ее получать по рыночным ценам. Как считает Ананских, потолок цен на нефть никак не отразится на России, наоборот, стоимость энергоресурсов увеличится, что станет плюсом для российских компаний.

Для России это полная ерунда. Санкции против РФ поддержало 18% населения мира, это уже о многом говорит. Значит, просто нефть из России больше будут получать другие страны. Проблем со сбытом нефти у нас нет, более того, стоимость энергоресурсов растет. Я не сомневаюсь, что этим решением стоимость еще больше увеличится, это все в итоге в плюс, как ни парадоксально, российским нефтяным компаниям, — подчеркнул Ананских.

По данным Financial Times, министры финансов стран G7 2 сентября поддержат введение ограничений цен на нефть из России. Кроме того, как отмечает газета, страны Евросоюза и G7 выразили надежду, что к этим ограничениям также присоединится Индия для более сильного их эффекта. Потолок на стоимость российской нефти, который намерены принять члены G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты.