Найден способ разморозить активы российских инвесторов Санкт-Петербургская биржа вернет клиентам заблокированные акции, но далеко не все

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СПБ Биржа разблокирует часть замороженных из-за санкций иностранных ценных бумаг. Начиная с 31 октября инвесторы снова смогут торговать ими. Общая стоимость бумаг, о которых идет речь, составит $312 млн. Эксперты говорят, что это очень небольшой объем. Однако сам факт разморозки инвесторы восприняли позитивно — акции СПБ Биржи на этих новостях подскочили более чем на 13%. Интересно, что эксперты разошлись во мнении относительно возможности разблокировки остальных активов россиян.

Рецепт разморозки от СПБ Биржи

С 31 октября участники торгов и их клиенты смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые были заблокированы, сообщила в понедельник СПБ Биржа.

Площадка просто переведет часть ранее замороженных акций с неторговых счетов на торговые. Как уточняют на бирже, ее представителям удалось договориться с «институциональным инвестором». Что это за организация, не указывают, но так или иначе она обменяет внутри СПБ Банка (расчетный депозитарий бирж) свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги на равное количество заблокированных бумаг российских инвесторов.

Процедура перевода денег на торговые разделы пройдет автоматически и без каких-либо издержек для россиян. Как пояснила биржа, это депозитарные операции, а не сделки купли-продажи. Право собственности на бумаги у инвесторов тоже не меняется, количество ценных бумаг остается прежним.

На фоне этих новостей акции СПБ Биржи на открытии торгов выросли более чем на 13%.

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Какие бумаги разблокируют

Всего расчетный депозитарий биржи переведет бумаги 680 иностранных организаций на торговые разделы субсчетов. Их общая стоимость составит $312 млн (по оценке на 19 октября 2022 года). Полный список бумаг можно посмотреть здесь.

В их числе такие, как Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Exxon Mobil, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Tesla, Virgin Galactic, Visa. Из финансовых гигантов это JPMorgan, Goldman Sachs, Citibank и другие.

В середине октября глава СПБ Биржи Роман Горюнов говорил, что площадка договорилась обменять примерно 10% от заблокированных ранее активов.

Как это понимать

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Ранее ряд ценных бумаг был перенесен СПБ Биржей с торгового на неторговый раздел из-за санкций. Человек был правообладателем этих ценных бумаг, но воспользоваться этим правом было нельзя. Сейчас биржа нашла способ вернуть эти ценные бумаги на торговые разделы клиентов. Перечень бумаг достаточно обширный, однако объем разморозки незначительный.

Инвесторам не стоит ожидать полной разблокировки ценных бумаг, ранее замороженных из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий и разрушения цепочки НРД —- EuroClear. Пока речь идет только о тех ценных бумагах, которые ранее торговались на СПБ Бирже и были перенесены на неторговый раздел.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

Можно оценить объем высвобождаемых бумаг как не более 10% заблокированных активов на СПБ Бирже. Текущие разблокировки осуществляются в рамках обмена и исключения НРД в учете прав. Успешность данной схемы создает прецедент на российском рынке, и можно надеяться, что остальные активы будут разблокированы похожим способом.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

Сам факт того, что СПБ Биржа готова предоставить инвесторам право продать часть заблокированных ранее бумаг — очень хороший знак. Эта возможность может оказаться «последним шансом» для неквалифицированных резидентов. Ведь с высокой долей вероятности в будущем розничные инвесторы могут и не иметь возможности реализовать не попавшие в этот список активы из своих портфелей, если окажется, что они зависли в НРД, который рискует попасть под новые санкции. Поэтому стоит воспользоваться шансом и закрыть позиции, чтобы не рисковать лишний раз.

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Блокировка российских активов

30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись активов, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В деньгах объем таких активов составил до 14% от всех купленных на СПБ Бирже бумаг. Теперь ЦБ постепенно ужесточает требования к инвесторам, желающим вкладываться в иностранные ценные бумаги.

В начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает с банками идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых заморозили в иностранных структурах. Президент ВТБ Андрей Костин также предложил разрешить иностранным инвесторам выкупать замороженные бумаги у россиян, и наоборот.

По оценкам Банка России, с заморозкой столкнулись 5 млн человек. В сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. НРД ожидает получение общего разрешения до конца октября, сообщал Клуб защиты прав инвесторов при МосБирже.